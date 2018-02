Nog 25 jaar steenkool via Rotterdamse haven

Afgelopen maandag stuurden ruim twintig milieuorganisaties uit vooral Duitsland een brief aan burgemeester Aboutaleb, topman Castelein van de Rotterdamse haven en de gemeenteraad. De organisaties stellen dat een overgrote meerderheid van de bevolking in Duitsland tegen het gebruik van steenkool is.

Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie in eigen land zijn ook tegen en hebben geprobeerd de gemeenteraad van Rotterdam ertoe te bewegen te stoppen met de kolendoorvoer.

"De haven van Rotterdam heeft 40 procent van de markt in handen", zegt Willem Wiskerke van Greenpeace. "En als Amsterdam en Rotterdam stoppen met de doorvoer van steenkool, dan is er geen haven die de capaciteit heeft om dat over te nemen. Vooral het Rijngebied komt dan met een probleem te zitten."

Wiskerke geeft het idee om de kolendoorvoer af te remmen nog niet op. "Je kan het tarief voor kolenoverslag verhogen. Dan is het niet meer rendabel om kolen af te nemen. Die optie ligt nog op tafel."

Alternatieven

Castelein van Havenbedrijf zegt EMO te willen helpen in de zoektocht naar alternatieven. "Ja, we zijn in gesprek met EMO om te kijken welke andere goederen ze naar Rotterdam kunnen halen." En, zegt Castelein, "het milieuprobleem is niet de aanvoer van kolen, het probleem is de uitstoot van CO2. En dus moeten we die tegengaan."

Via Rotterdam gaan de meeste kolen naar Duitsland. Daar worden ze gebruikt in kolengestookte elektriciteitscentrales, maar ook in de staalindustrie. De steenkool komt volgens de website van EMO vooral uit de VS (30 procent), Colombia (28 procent) en Rusland (19 procent). Via het spoor en het water worden de kolen doorgevoerd naar de plaats van bestemming.