'Wat in Italiaanse politiek gebeurt, is voorbode voor heel Europa'

Silvio Berlusconi sprong in het gat dat de volkspartijen achterlieten en werd al in 1994 als premier verkozen. "Hij kwam met een volledig nieuwe vorm van politiek, die volledig op zijn eigen persoon was gericht, met een directe band met het volk", analyseert Weststeijn. Berlusconi werd een trendsetter, maar is minder rechts dan de huidige generatie populisten als Wilders, Le Pen en UKIP-leider Farage. "Hij zit in het Europarlement immers in de christendemocratische fractie. Pim Fortuyn komt dan meer in de buurt van hem."

Hoewel het populisme in heel Europa nog groeit (in Oostenrijk zit sinds vorig jaar de rechts-populistische regering zelfs in de regering), loopt in 'thuisland' Italië het experiment alweer op de laatste benen. "Letterlijk zelfs", grapt de historicus, "want Berlusconi is heel oud".

Nieuw: de Vijsterrenbeweging

Nadat Berlusconi in 2011 van het politieke toneel verdween, dook komiek Beppe Grillo in het gat met een nieuw 'politiek experiment': zijn Vijfsterrenbeweging. De partij is om twee redenen interessant, vindt Weststeijn. "Ze werken met internetdemocratie (mensen kunnen online ideeën voordragen) en de leider zit zelf niet in de politiek. Grillo is vanaf het begin niet verkiesbaar geweest."

Berlusconi is weliswaar inmiddels in de politieke arena teruggekeerd, maar moet volgens Corduwener niet overschat worden. "Hij is veranderd, hij is nu de brave optie."

Of de huidige Italiaanse politiek opnieuw een voorbode voor Nederland en Europa is? "Dat zou heel goed kunnen" aldus de historici. "Maar de essentie is dat de kloof tussen elite en burger aangegrepen wordt voor politieke experimenten. Dat is goed nieuws", besluiten de heren in hun boek.