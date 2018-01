Italiaanse verkiezingen maken EU-leiders nerveus

Van zo'n coalitie gaan Europese leiders heen en weer schuiven op hun stoel. De Lega is een populistische, anti-EU en anti-immigratiepartij. Voorman Salvini riep eerder op tot een referendum om uit de euro te stappen.

Het idee van een referendum zou de Europese markten al bijzonder nerveus maken. Maar het lijkt erop dat de invloed van de pro-Europese Berlusconi hem van mening heeft doen veranderen. Salvini noemt een referendum inmiddels dwaasheid.

'Gevaar voor witte ras'

Ook de steeds hardere toon rondom de migratieproblematiek baart Europese leiders zorgen. Een kopstuk van de Lega zei dat de migranten "het witte ras in gevaar brengen" en dat "we ertegen moeten rebelleren". Matteo Salvini ging er niet tegen in, maar steunde zijn partijgenoot juist.

Berlusconi noemde het slechts een verspreking, maar onderschreef het gevaar van "criminele migranten". Namens de Europese Commissie gaf Frans Timmermans de Lega in vlekkeloos Italiaans een pak op de broek, maar de zorgen blijven.