Taser voor politie: martelwerktuig of goed alternatief voor vuurwapen?

Volgens de één is het een martelinstrument, volgens de ander een handig extra hulpmiddel voor de politie. Die overweegt zelfs om het wapen op te nemen in de standaarduitrusting van agenten. Het gebruik van tasers is echter omstreden. Vooral verwarde personen en mensen onder invloed van alcohol en drugs zijn kwetsbaar volgens onderzoekers.

De politie zette het afgelopen jaar ruim 300 keer een stroomstootwapen in. In de meeste gevallen bleef het bij dreigen met de taser, blijkt uit cijfers van de politie.

Tot eind 2016 droegen in Nederland alleen arrestatieteams tasers, maar bij wijze van proef kregen begin vorig jaar ook agenten op straat het wapen. De ruim 300 politieagenten die hebben meegedaan het experiment mogen de taser tot eind dit jaar gebruiken.

Doodsoorzaak

Volgens de politie biedt het wapen vooral uitkomst bij verwarde personen. "Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin politiemensen worden geconfronteerd met agressie van mensen die door overmatig drank- of drugsgebruik ongevoelig zijn voor de wapenstok of pepperspray of om verwarde personen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving", zei politiewoordvoerder Willem Woelders vorig jaar.

Dat is opvallend, want juist voor die groepen zijn tasers mogelijk gevaarlijk. Hoewel wetenschappers het onderling oneens zijn over de gezondheidsrisico's van stroomstootwapens, lijkt er wel consensus dat ze riskanter zijn voor mensen die onder invloed zijn van drank of drugs en mensen met hartaandoeningen, longproblemen of hoge bloeddruk. Volgens neuroloog Selma Tromp kunnen de prikkels die tasers naar hersenen sturen vooral gevaarlijk zijn voor mensen die "kwetsbaarder zijn qua brein, bijvoorbeeld door drugsgebruik."