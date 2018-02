Turkije roept diplomaat Nederland op het matje

Turkije roept de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland op het matje omdat een meerderheid van de Tweede Kamer de massamoord op Armeense christenen in 1915 wil erkennen als genocide. De diplomaat moet zich melden bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De gevoelige discussie over hoe de gebeurtenissen in het Ottomaanse Rijk in 1915 moeten worden genoemd speelt al jaren. Naar schatting tussen de 1 miljoen en 1,5 miljoen Armeniërs werden destijds vermoord. Turkije reageert altijd woedend als een regering of parlement de gebeurtenissen erkent als 'genocide'; zelf spreekt het van "de Armeense kwestie".

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zei deze week dat de regeringspartijen moeten uitspreken dat er sprake was van genocide en krijgt vermoedelijk steun van een meerderheid in het parlement. Voordewind wil ook dat een lid van het kabinet in april naar de herdenking in Armenië gaat.

Minister Bijleveld van Defensie zei afgelopen week al dat Turkije niet blij zal zijn met een erkenning van genocide.