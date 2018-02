Kaag: respect voor bevlogen Kamerleden in genocide-kwestie

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken heeft waardering voor de "bevlogenheid" van Kamerleden als ChristenUnie-woordvoerder Voordewind voor het erkennen van de Armeense genocide, maar ze wil niet vooruitlopen op het Kamerdebat van volgende week.

Onder leiding van Voordewind wil de Kamer de massamoord door Turken op Armeniërs in 1915 erkennen als genocide. De Kamer wil ook dat een delegatie van het kabinet in april de herdenking in de Armeense hoofdstad Jerevan bijwoont.

Het kabinet spreekt zelf steeds van "de kwestie van de Armeense genocide" en Kaag zegt dat dat nog steeds geldt. Ze heeft respect voor het verdriet van de nabestaanden over de verschrikkelijke dingen die er zijn gebeurd. "Het kan belangrijk zijn hoe het wordt genoemd, maar dat doen we in het debat met de Kamer."