Turkije veroordeelt journalisten tot levenslang voor rol bij couppoging

Een rechtbank in Istanbul heeft zes journalisten veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de mislukte coup in 2016. De zes zijn veroordeeld voor pogingen tot het omverwerpen van de regering en deelname aan een terroristische organisatie.

Volgens de rechtbank hebben de vooraanstaande journalisten banden met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens president Erdogan het brein is achter de couppoging. Hij beschouwt de Gülen-beweging als een terroristische organisatie.

Rechten geschonden

Onder de veroordeelden zijn Sahin Alpay en Mehmet Altan, over wie het Turkse hooggerechtshof vorige maand oordeelde dat ze op vrije voeten gesteld moesten worden. Ze zaten toen al ruim een jaar in voorarrest en volgens het hof werden hun 'fundamentele rechten' geschonden.

Maar volgens de Turkse minister van Justitie Bozdag handelde het hof buiten zijn mandaat door een uitspraak te doen over de twee. De lokale rechtbank in Istanbul, die de uitspraak van het hooggerechtshof zou moeten uitvoeren, weigerde na de uitspraken van Bozdag de journalisten vrij te laten.

Het negeren van de uitspraak van het hof door de rechtbank maakte veel los. Het hof is de hoogste rechtbank van het land en wat dat hof beslist, is volgens de Turkse grondwet voor iedereen bindend. Het was voor het eerst in de geschiedenis van Turkije dat een uitspraak van het Constitutionele Hof werd genegeerd.