Cartoonisten over Lubbers: zijn uiterlijk was perfect voor persiflage

"Ruud Lubbers tekenen? Ja, daar kwam je niet onderuit", zegt cartoonist Jos Collignon. De gisteren overleden oud-premier was immers de langstzittende ooit in Nederland (1982-1994). Maar denk vooral niet dat tekenaars het vervelend vonden.

De CDA'er was een geliefd onderwerp voor satire en spotprenten. Lubbers had volgens Collignon (67) allerlei uiterlijke kenmerken die perfect waren voor persiflage. "De spleet tussen zijn tanden, zijn baardschaduw", somt de tekenaar op. "Hij schoor zich twee keer per dag. Peter van Straaten tekende Lubbers daarom altijd met een gezicht vol stoppeltjes. Hij hield er ook écht van om Lubbers te tekenen", zegt Collignon over de in 2016 overleden cartoonist.

Ook Ruben L. Oppenheimer heeft met veel plezier de CDA'er getekend. Niet als premier van Nederland, wel in zijn latere functie als hoge VN-functionaris. "In Lubbers' tijd als minister president tekende ik nog geen cartoons", zegt de 42-jarige cartoonist. "Maar ik ben in die tijd wel politiek bewust geworden."

De onderstaande cartoon maakte Oppenheimer rond 2004. Het was de tijd waarin Lubbers werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten. "Volgens mij was dat betasten in zijn bewoordingen 'een vriendelijk gebaar'. Oud-VN-chef Kofi Annan zegt daarom tegen hem: blijf gerust je vriendelijke gebaren maken naar vluchtelingen."