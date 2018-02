Oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden

Hij voerde naar eigen zeggen een no-nonsense beleid, dat gericht was op economisch herstel en vermindering van de staatsschuld.

'Afconcluderen'

Lubbers was een harde werker en een dossiervreter, die zich graag met alle beleidsterreinen bemoeide. Hij legde ministers, die daar niet altijd op zaten te wachten, graag de vraag voor of hij even met hen mee zou denken.

Verder stond hij bekend om zijn wollige taalgebruik, dat wel Lubberiaans genoemd werd. Hij sprak in lange zinnen en gebruikte woorden als "zwaluwstaarten", "neertunnelen" en "afconcluderen".

Hollandia Kloos

De oud-premier woonde zijn leven lang in Rotterdam. Daar studeerde hij ook economie. In 1962 studeerde hij cum laude af. Een jaar later nam hij, nadat zijn vader was overleden, met zijn broer de leiding over van het familiebedrijf Hollandia Kloos.

Voordat er sprake was van het CDA, was Lubbers lid van de Katholieke Volkspartij (KVP). Voor die partij werd hij op zijn 34ste minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl.