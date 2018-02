Zeventien doden bij schietpartij op school in Florida; schutter opgepakt

Bij de schietpartij op een middelbare school in Broward County in de staat Florida zijn zeker zeventien doden gevallen. De sheriff maakte bekend dat twaalf van hen in de school zijn gedood, drie buiten de school en twee slachtoffers overleden aan hun verwondingen in het ziekenhuis. Over het aantal gewonden is niets bekendgemaakt.

De schutter is aangehouden. Het gaat om een man van 19 die op de school heeft gezeten. Hij werd om disciplinaire redenen van school gestuurd. Volgens CNN schoot hij met een AR-15 machinegeweer. De politie zegt dat hij veel munitie op zak had.

Eerder maakte de politie bekend dat er zeker 14 slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht; twee van hen zijn overleden. Het is niet duidelijk hoe de andere twaalf eraan toe zijn. Volgens lokale media worden er bij de school mensen met schotwonden behandeld en is ten minste een leraar neergeschoten.

President Trump condoleert "de families van de slachtoffers van de verschrikkelijke schietpartij in Florida". Hij heeft contact met gouverneur Rick Scott van Florida.