Kok: overlijden Lubbers bedroeft mij bijzonder

Ook oud-minister Hirsch Ballin die onder Lubbers van 1989 tot 1994 minister van Justitie was, zegt dat het overlijden ook voor hem als een schok komt. "Ik had dit niet verwacht, het is triest om te horen."

Hij staat stil bij de vele gesprekken die ze hadden toen ze samenwerkten in de politiek. "Zelfs in het begin was hij oprecht geïnteresseerd in wat ik in te brengen had." Ze hadden het niet alleen over vraagstukken op zijn departement van Justitie, maar ook bijvoorbeeld de Europese ontwikkelingen die zich aandienden.

Hirsch Ballin: "Ik herinner me als de dag van vandaag een gesprek dat we hadden op een bijzondere plaats in Spanje, toen het verdrag van Maastricht was gesloten en dilemma's zich aandienden over verbreding en verdieping van de Europese Unie en of de unie moest worden uitgebreid. Hij wilde er diepgaand over spreken."

Langetermijnvisie

Hirsch Ballin noemt Lubbers een langetermijndenker. "Over sommige dilemma's dacht hij veel eerder na dan andere mensen. Hij was iemand van de langetermijnvisie, hij dacht vooruit en keek vooruit. Daar hadden sommige mensen moeite mee, andere mensen, zoals ik, raakten erdoor geïnspireerd."

Kok en Balkenende memoreren dat Lubbers zich na zijn politieke loopbaan nog bleef inzetten voor het klimaat, milieu, vluchtelingenproblematiek en migratie. Hirsch Ballin sluit zich daarbij aan. "Politiek was voor hem niet een vak, maar het hoorde bij zijn leven."