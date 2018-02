Rutte: Nederland verliest een staatsman van internationale allure

Premier Rutte noemt Lubbers een man van groot statuur en een staatsman van internationale allure. "Als premier van mijn jeugd loodste hij ons land door de moeilijke jaren '80", aldus Rutte.

Rutte had hem al meer dan een jaar niet gezien en wist niet dat hij zo ziek was. "We moeten hem herinneren als een man die ons internationaal op de kaart heeft gezet. De Macher".