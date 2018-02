Na aannemen donorwet ruim 30.000 nieuwe nee-registraties

Nadat gisteren in de Eerste Kamer de nieuwe donorwet was aangenomen, hebben ruim 30.000 mensen in het donorregister laten registreren dat ze geen organen willen afstaan.

Er kwamen gisteren 29.477 nieuwe registraties binnen bij het donorregister, blijkt uit de dagcijfers van het Ministerie van Volksgezondheid. Daarvan kozen 24.505 mensen ervoor om geen toestemming te geven voor orgaandonatie. Een flink verschil met de 2782 mensen die zich juist wel als donor meldden. 2190 mensen kozen ervoor om hun nabestaanden te laten beslissen.

Keuzewijzigingen

Er kwamen bij het donorregister gisteren ook 12.834 keuzewijzigingen binnen. 6272 mensen veranderden hun oorspronkelijke keuze in een nee-registratie en andersom werd de oorspronkelijke keuze 5453 keer gewijzigd in toestemming voor het doneren van organen. 1109 mensen besloten hun keuze te wijzigen naar een beslissing voor de nabestaanden.

Op 1 februari stond van alle ruim 6,1 miljoen geregistreerden bij het donorregister 59,9 procent als orgaandonor ingeschreven. 28,5 procent koos ervoor geen organen te doneren en 11,6 procent liet het over aan de nabestaanden.

Donors kunnen aangeven dat ze bepaalde organen willen uitsluiten van donatie. Opvallend is dat verreweg de meeste mensen die hiervoor kiezen hun huid en hoornvliezen uitsluiten.

Nabestaanden hebben laatste woord

Gisteren stemde een krappe meerderheid van de Eerste Kamer in met de wet. Vanaf 1 juli 2020 wordt iedereen die niet aangeeft geen organen te willen afstaan in principe orgaandonor. Wel is afgesproken dat nabestaanden het laatste woord krijgen over orgaandonatie.