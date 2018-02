Gepimpte buitenlandervaring nekte Zijlstra

In 2006 maakte Zijlstra de overstap naar de landelijke politiek. Hij was sindsdien Kamerlid, staatssecretaris van OCW en vanaf 2012 fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer.

Bij de maanden durende formatie-onderhandelingen over het huidige kabinet was hij de rechterhand van VVD-leider Rutte.

Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I was hij verantwoordelijk voor forse bezuinigingen op de cultuursector. Die bezuinigingen maakten hem in combinatie met de kennelijke gretigheid waarmee hij ze doorvoerde gehaat in de sector. Dat hij naar hardrockband Metallica luistert en thrillerschrijver Dan Brown leest, maakte het er niet beter op; dat maakte hem volgens critici tot een cultuurbarbaar.

Als fractieleider ging hij weleens te ver, vond bijvoorbeeld toenmalig coalitiepartner PvdA toen Zijlstra suggereerde dat asielzoekers naar Nederland komen om een ooglidcorrectie of borstvergroting te laten doen of toen hij in de Zwarte Piet-discussie zei dat het sinterklaasfeest "wordt vermoord".

Dat hoorde allemaal bij zijn rol in de Tweede Kamer, zei Zijlstra daarover. Als minister van Buitenlandse Zaken had hij wat anders willen laten zien. Daar heeft hij in de afgelopen drieƫnhalve maand nauwelijks de tijd voor gehad.