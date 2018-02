Voorzitter Oxfam International opgepakt in Guatemala

De voorzitter van de hulpverleningsorganisatie Oxfam International is opgepakt in een corruptieonderzoek in Guatemala. Juan Alberto Fuentes is een van de tien verdachten in deze zaak die vandaag werden opgepakt. Onder hen is ook oud-president Alvaro Colom.

Het onderzoek richt zich op de aanbesteding van buslijnen in Guatemala City in de periode 2008-2012, toen Fuentes minister van Financiën en Colom president was. "We denken dat we volgens de regels hebben gehandeld, maar laten we afwachten wat de rechter ervan zegt", zei Colom bij het binnengaan van het gerechtsgebouw.

Slecht moment

De arrestatie van Fuentes had voor Oxfam niet op een slechter moment kunnen komen. De organisatie ligt al onder vuur omdat Oxfam-medewerkers tijdens missies in Haïti en Tsjaad seksfeesten hebben georganiseerd waarbij prostituees werden ingehuurd. In het geval van Haïti wordt niet uitgesloten dat sommige prostituees minderjarig waren.

Deze missies vielen onder verantwoordelijkheid van de Britse Oxfam-organisatie. De Britse toezichthouder voor goede doelen onderzoekt hoe de Britse Oxfam-tak met signalen over seksueel wangedrag door de betrokken medewerkers is omgegaan.

De Nederlandse tak, Oxfam Novib was er niet bij betrokken. Toch wil minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat hulporganisaties protocollen opstellen, waarin staat dat donateurs in geval van fraude of wangedrag hun geld kunnen terugvragen.