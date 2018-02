Podcast #DeDag: Rusland gniffelt om Zijlstra

Hoe kijkt Rusland naar Nederland na de leugen van Halbe Zijlstra die uit is gekomen? In De Dag bespreken we de lange en hoofdzakelijk vriendschappelijke geschiedenis tussen Nederland en Rusland met NRC-journalist en Ruslandkenner Hubert Smeets.

Ook voor Rusland staat er nu iets op het spel: "Als Nederland zijn speciale positie als gas- en oliehandelplaats zou verliezen door de slechte betrekkingen, dan heeft Rusland een exportprobleem."