Koe Hermien is gevangen en gaat morgen naar rusthuis

Na twee maanden is er een eind gekomen aan de vrijheid van koe Hermien. Ze is door dierartsen verdoofd en gevangen. Morgenochtend gaat ze naar een rusthuis in het Friese Zandhuizen. "Dat gaat een enerverend gebeuren worden", zegt Bert Hollander van het koeienrusthuis.

Hollander heeft al contact gehad met eigenaar Herman Jansen van de koe. Die vertelde hem dat hij Hermien morgen kan verwachten.

Stress en onveilig

Jansens dochter Maaike is opgelucht. "We zijn blij dat het eindelijk is gelukt. De afgelopen tijd heeft voor heel veel stress gezorgd. Ze liep over de weg, dat was onveilig. Ze heeft ook voor heel veel boze buurtbewoners gezorgd, omdat ze omheiningen kapotmaakte."

De koe moest begin december naar de slacht, maar vlak voor het vervoer naar de slachterij wist ze te ontsnappen. Ze zwierf daarna wekenlang door de bossen bij Lettele. De jacht op het dier werd gestaakt omdat het dier gestresst raakte.

Zus

Hermiens maatje Zus, die samen met haar ontsnapte maar weer snel werd gevangen, is al bij het rusthuis. "Dat was helemaal niet gezellig, ze was verschrikkelijk wild. Het veewagenvervoer stond haar niet aan. Ze gaan Hermien op de auto weer verdoven, zodat het wat rustiger gaat", zegt Hollander.

De Partij voor de Dieren heeft via crowdfunding bijna 50.000 euro opgehaald om de twee dieren naar het rusthuis te brengen.

Overigens heet Hermien op papier Joke. Maaike Jansen: "Een verslaggever vond het leuk haar Hermien te noemen, omdat de eigenaar Herman heet."