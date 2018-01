Voortvluchtige koe Hermien is gestresst en krijgt rust

De afgelopen week trok het nieuws over de aan de slacht ontsnapte koe veel publiek naar Lettele, bij Deventer. Mensen wilden helpen bij het zoeken en vangen van de koe. Mittendorff: "Wij zijn niet blij met al die zoektochten. Hermien moet gewoon alle rust hebben, maar gelukkig zoeken de mensen nu in de verkeerde hoek. Dus we laten ze daar maar zoeken. Dan kan Hermien in alle rust blijven liggen."

Rust in de tent

Nu verdoving geen zin heeft, is er gekozen voor een andere tactiek. "We willen een paar weken rust in de tent. Daarna gaat de boer koeien in een wei in de buurt zetten." Het idee is dat die dienstdoen als een soort lokmiddel. "We proberen Hermien daar bij te krijgen. Dan kunnen we haar waarschijnlijk binnenhalen."

Dierenliefhebbers willen dat het overlevingsinstinct van Hermien wordt beloond. Ze willen niet dat ze alsnog naar het slachthuis gaat, maar dat ze naar een koeienrusthuis wordt gebracht. Ook Pieter van Vollenhoven vindt het een goed idee om het dier te laten leven.