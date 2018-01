Acties om ontsnapte koe Hermien te redden. Nobel of hypocriet?

#MeKoe, #SaveHermien, #KoeHermien. Je hebt een van deze hashtags vandaag misschien al voorbij zien komen op je timeline. Op sociale media gaat het veel over koe Hermien. De ontsnapte koe loopt al weken los in de bossen bij Lettele, in Overijssel. Ze is iedereen te slim af, want tot nu toe heeft niemand haar weten te vangen.

Wat is er aan de hand? Begin december moest koe Hermien naar de slacht, maar vlak voor het vervoer naar de slachterij, wist ze te ontsnappen, schrijft De Stentor. Dierenartsen met verdovingsgeweren, jagers en de politie hebben het dier proberen te vangen, maar zonder resultaat dus.