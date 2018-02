Zus van dictator Kim Jong-un terug naar Noord-Korea

Kim Yo-jong, de jongere zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is met haar delegatie weer vertrokken naar Noord-Korea. Ze was vrijdag in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang aangekomen voor de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen.

Kim overhandigde gisteren een uitnodiging van haar broer aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in om "op korte termijn" te komen praten in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.

Sinds eind vorig jaar is Kim Yo-jong plaatsvervangend lid van het politbureau, het belangrijkste politieke orgaan van de Koreaanse Arbeiderspartij. Ze is het eerste lid van Kims familie dat na de Koreaanse Oorlog (1950-1953) Zuid-Korea heeft bezocht. Formeel zijn de landen nog steeds in oorlog met elkaar.

Koreaanse herenigingsvlag

In aanloop naar de Spelen leek de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea iets te verbeteren. De landen spraken af om bij de openingsceremonie gezamenlijk onder de Koreaanse herenigingsvlag het stadion te betreden en stuurden een gezamenlijk damesijshockeyteam.

Bij de onderhandelingen over de Spelen was Noord-Korea niet bereid te praten over het beƫindigen van het Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma, iets waar Zuid-Korea op aandringt.