Tumult over racisme bij partijleidersdebat in Amsterdam

Het eerste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van de landelijke partijleiders in Amsterdam is tumultueus verlopen door een discussie over racisme. D66-leider Pechtold en Forum voor Democratie-leider Baudet kwamen in aanvaring over de stelling over discriminatie.

Baudet begon met te zeggen dat discriminatie uit den boze is en dat hij tegen racisme is. "Maar wat je wel ziet is een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de criminaliteit hier in Amsterdam, met een Marokkaanse en Oost-Europese achtergrond."

Hierop beschuldigde Pechtold Baudet van racistische uitspraken. Baudet: "Nu gaat u weer demoniseren." Pechtold: "Ah, bel ome Theo." Baudet herhaalde dat hij de uitspraken van Pechtold en minister Ollongren smaad en laster vindt. Pechtold zei dat de Amsterdamse nummer 2 van FvD, Yernaz Ramautarsing, wel degelijk iets heeft gezegd over het verband tussen IQ en huidskleur.