Follow the Money wint prijs voor artikelen over ex-VVD-voorzitter

Journalisten Eric Smit en Kim van Keken van de website Follow the Money zijn uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. De twee zijn verantwoordelijk voor onthullende verhalen over oud-VVD-voorzitter Henry Keizer. Uit hun onderzoek bleek dat de oud-voorzitter van de VVD te weinig had betaald voor uitvaartonderneming 'De Facultatieve'. Hij moest uiteindelijk het veld ruimen.

De jury van de prijs zegt dat Smit en Van Keken goed journalistiek handwerk verrichtten, en daarmee het gebrek aan integriteit van een politicus blootlegden. "Met tussen de regels door een rake schets van een man die misbruik maakt van zijn positie en charme", schrijft de jury. "Het dossier, bestaande uit onder meer een videoverslag en een podcast met verantwoording van de journalistieke werkwijze, wordt zeer overzichtelijk gepresenteerd."

Nieuw mediabedrijf

Ook is de jury lovend over Follow the Money in het algemeen. "Het is een voorbeeld van een nieuw mediabedrijf dat journalistieke inhoud en talentontwikkeling vooropstelt. Daarbij wordt slim en vasthoudend gebruik gemaakt van een zoektocht naar innovatieve verdienmodellen en storytelling."

De prijs, een beeldje van kunstenaar Loek Bos uit Den Haag, werd vandaag aan de twee uitgereikt. Andere genomineerden waren de onderzoeksredactie van het Dagblad van het Noorden over de gaswinning in Groningen, en artikelen van de Volkskrant over seksueel misbruik in de sport en bij de krijgsmacht. Het betreft een jaarlijkse prijs van journalistenvakblad Villamedia.