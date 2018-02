OM: doodsoorzaak arrestant Waddinxveen nog niet duidelijk

Op het lichaam van de man is sectie verricht en er is radiologisch onderzoek gedaan. De man had blauwe plekken en schaafwonden, die volgens de patholoog passen bij "gering uitwendig mechanisch stomp botsend geweld".

Deze verwondingen kunnen op zich het overlijden van de man niet verklaren, concludeert het OM. Er zijn op het lichaam geen aanwijzingen gezien voor geweld op de hals en er zijn geen breuken vastgesteld.

Vervolgonderzoek

De patholoog is nog bezig met vervolgonderzoek naar de doodsoorzaak. Ook vindt toxicologisch onderzoek plaats, om te kijken of de man verdovende middelen had genomen. Wanneer dat onderzoek klaar is, kan het OM niet zeggen.

De agenten die bij de arrestatie betrokken waren, zijn gehoord als getuigen. Ook zijn de beelden opgevraagd die in de media zijn verschenen evenals de meldkamergesprekken.