OM: dode na incident met politie Waddinxveen was verwarde man

Het OM kan pas iets zeggen over de doodsoorzaak van het slachtoffer als het onderzoek door de patholoog-anatoom is afgerond. En ook voor een oordeel over het geweld door de agenten moet eerst duidelijk zijn wat er precies is gebeurd, zegt een woordvoerder van het OM. Pas dan kan worden vastgesteld of het gebruikte geweld "passend en geboden" was.

De familie van de 39-jarige man is geschokt door de zaak. Nabestaanden hebben aan Omroep West laten weten dat ze geen bezwaar hebben tegen de publicatie van de beelden.