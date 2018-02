Onderzoek naar dodelijk incident met politie in Waddinxveen

Het Openbaar Ministerie onderzoekt beelden van een geweldsincident met politieagenten. Mogelijk zijn het opnamen van een incident vanmorgen in Waddinxveen dat het leven kostte aan een man van 39.

Over dat dodelijke incident maakte het OM eerder vandaag op Twitter bekend dat er agenten bij betrokken waren. De rijksrecherche onderzoekt de zaak. Meer informatie willen de politie en het OM niet geven.

Omroep West kreeg vanmorgen de beschikking over beelden die door een passerende scooterrijder zouden zijn gemaakt. Daarop is te zien hoe enkele agenten een man in bedwang houden en hem harde slagen toedienen. De man roept "motherfuckers" en de agenten dragen hem meerdere keren op om mee te werken.