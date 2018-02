PvdA-fractievoorzitter Eerste Kamer Marleen Barth treedt af

Marleen Barth treedt per direct af als Eerste Kamerlid. Dat heeft haar partij, de PvdA, bekendgemaakt. Fractievoorzitter Barth kwam de afgelopen tijd door verschillende kwesties in opspraak.

Zo probeerde ze een lagere huur te bedingen voor het huis waar zij met haar man Jan Hoekema woonde. Die was afgetreden als burgemeester van Wassenaar en het paar wilde nog een tijd in de ambtswoning blijven wonen.

Ook was ze deze week afwezig bij het belangrijke debat over orgaandonatie. In plaats daarvan was ze op vakantie op de Malediven.