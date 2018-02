Positie burgemeester Hoekema onder vuur in Langedijk

De politiek in het Noord-Hollandse dorp Langedijk wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de positie van burgemeester Jan Hoekema (D66).

Hoekema raakte in opspraak omdat hij bij zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar in 2016 17.800 euro meekreeg, bovenop de gewone wachtgeldregeling. Ook wist hij bij zijn opvolger Charlie Aptroot (VVD) te bedingen dat hij nog twee jaar voor een relatief lage maandhuur van 1400 euro in de kapitale ambtswoning in Wassenaar kon blijven wonen.

Na de onthullingen over de afscheidsregeling in NRC betaalde Hoekema de 17.800 euro terug.

Maar dat is voor veel politici in Langedijk niet genoeg. Zijn eigen partij D66 laat hem vallen. "Persoonlijk vind ik dat als je zo in opspraak komt, je pas op de plaats moet maken'', vertelt Dirk Boonstra van de partij Hart voor Langedijk/D66 aan NH Nieuws. "Of het nu terecht is of niet. Het geeft zo veel ruis. Als burgemeester ben je juist degene die de integriteit moet bewaken."

Supermarkt

"Ik moet me nu baseren op de verhalen in de media maar feit is wel dat het in Langedijk het gesprek van de dag is'', reageert Annelies Kloosterboer van de plaatselijke partij Kleurrijk Langedijk. "Als ik in zijn positie zat, lijkt het me lastig om mijn gezicht nog te laten zien bij de supermarkt."

Gisteravond heeft een aantal politici uit Langedijk de kwestie besproken met commissaris van de koning Johan Remkes. Over de uitkomst is niets meegedeeld. Hoekema zelf is met vakantie en onbereikbaar voor commentaar. Wel bood hij in de raadsvergadering van januari excuses aan. "Mijn vertrek uit Wassenaar was bijzonder en heeft geleid tot een bijzondere overeenkomst. Terugkijkend had ik er beter aan gedaan om deze overeenkomst te heroverwegen."