Noord-Korea houdt parade, buitenlandse pers niet uitgenodigd

Waarom de parade buiten het zicht van het buitenland is gehouden, is onduidelijk. Mogelijk willen de machthebbers de dooi in de relatie met Zuid-Korea niet in gevaar brengen.

Het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Yong-nam en de zus van leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong, zullen morgen de opening van de Winterspelen bijwonen. Het is voor het eerst sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953) dat een lid van de regerende Kim-familie Zuid-Korea bezoekt.

Ook zijn Noord-Koreaanse musici en cheerleaders in de olympische stad Pyeongchang aangekomen.