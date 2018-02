Kim Jong-un stuurt zijn zus naar opening Winterspelen

De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un maakt deel uit van de Noord-Koreaanse delegatie die vrijdag naar de opening van de Winterspelen komt. Noord-Korea heeft haar bij het Zuid-Koreaanse gastland aangemeld.

Kim Yo-jong geldt als een rijzende ster in de Noord-Koreaanse hiërarchie. In 2011 dook zij voor het eerst op in de media bij de begrafenis van haar vader. In 2014 werd zij aangeduid als belangrijk lid van het centraal comité van de Koreaanse Arbeiderspartij.

Kim is ongeveer dertig jaar oud en enkele jaren jonger dan haar broer. Hoeveel precies is niet bekend. Ze wordt als een van belangrijkste vertrouwelingen van haar broer gezien.