Hoe in 1951 in 'Little Moscow' de gemeenteraad werd afgezet

Grondwetsartikel 132, lid 5

Het wetsartikel om een gemeente tot de orde te roepen, wordt voor de situatie op Sint-Eustatius voor de vierde keer ingezet. Zo werd in 1946 in Opsterland (Friesland) een regeringscommissaris benoemd om een voortdurende ruzie tussen de raad en burgemeester te beslechten.

De hele raad ontbinden, zoals in Finsterwolde, vond voor het eerst in 1934 plaats, in een eveneens communistische gemeente in Groningen. Den Haag nam in Beerta het bestuur over, nadat de communisten er voordelen aan werklozen hadden toegekend, terwijl de begroting dieprood gekleurd was.