Akkoord in Duitsland over Grote Coalitie

In Duitsland hebben CDU/CSU en SPD een akkoord bereikt over de voortzetting van hun Grote Coalitie. "Het is gelukt. We zijn uit de loopgraven", zei CSU-minister Dobrindt voor de camera's.

Ook minister Altmeier heeft bevestigd. "De kans is groot dat we binnenkort een regering hebben. We hebben hard onderhandeld. Nu eerst maar eens douchen."

Het waren de langste naoorlogse onderhandelingen over een regeringscoalitie. De verkiezingen in Duitsland waren in september. De onderhandelaars hebben in het partijkantoor van de CDU van bondskanselier Merkel een marathonzitting van 24 uur achter de rug.