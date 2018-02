'Inkomsten uit dwangarbeid gaan naar nucleair programma Noord-Korea'

"We hebben Noord-Koreanen gesproken die op verschillende werven in Polen hebben gewerkt", zegt Breuker. Zij werkten er minimaal drie jaar. Een aantal van hen zou zeven tot negen jaar in Polen zijn gebleven. "Als je heel erg je best doet, is er een kans dat je even naar huis toe mag."

Niet op de hoogte

Uit het onderzoek blijkt dat voor schepen die in opdracht van Nederlandse scheepsbouwers in Polen worden gebouwd mogelijk Noord-Koreaanse dwangarbeiders zijn gebruikt. De genoemde Nederlandse bedrijven, Boskalis, Acta Marine, Bodewes Shipyards en het inmiddels failliete CIG Shipbuilding zeggen destijds niet te hebben geweten dat er dwangarbeiders werkten op de werf.

Breuker zegt dat hij ervan zou schrikken als de bedrijven inderdaad niet weten dat er op de werf dwangarbeid is verricht. "Dat wil zeggen dat het in je productieketen zit en dat je het niet kan zien. Blijkbaar wordt de Noord-Koreaanse aanwezigheid niet herkend."

Noord-Koreanen populair

Hij vindt dat de onbekendheid met het probleem veel zegt over de financiering van het Noord-Koreaanse regime. "Dit is een van die dingen die antwoord geeft op de vraag waarom het steeds maar fout blijft gaan met Noord-Korea en hoe het kan dat er maar geld Noord-Korea in blijft komen."