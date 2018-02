Zo vraag je nabestaanden naar orgaandonatie van hun dierbare

Terwijl de Eerste Kamer vandaag debatteert over inhoudelijke en principiƫle vragen en standpunten rond een nieuwe donorwet, wordt vandaag in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede geoefend hoe donatiegesprekken met nabestaanden er in de praktijk aan toe gaan. Net als in 'slechtnieuws-gesprekken', wordt medisch personeel ook getraind in het voeren van gesprekken rondom donatie.

Weloverwogen

Hoe laat je familieleden een weloverwogen besluit nemen als zij vol verdriet zijn? Volgens psycholoog en trainer Inge den Boer is het doel "expliciet niet" om nabestaanden ervan te overtuigen om toestemming te geven voor donatie . "Het gaat erom dat mensen een goede beslissing kunnen nemen. Daarvoor heb je informatie nodig. Daarvoor heb je tijd en ruimte nodig. Het is belangrijk dat die begeleiding goed is."