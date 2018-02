Politie arresteert penningmeester Satudarah in Tilburg

De politie heeft in Tilburg de landelijke penningmeester van motorclub Satudarah gearresteerd. De 40-jarige man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit, drugshandel en witwassen.

In zijn huis heeft de politie de administratie in beslag genomen. Ook zijn telefoons en hesjes van Satudarah meegenomen.

De politie heeft tegelijkertijd, ook in Tilburg, de penningmeester van de afdeling Eindhoven van de motorclub aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen.

Groot onderzoek naar de motorclub

Het Openbaar Ministerie is sinds 2016 bezig met een groot onderzoek naar de motorclub. Dat leidde in september vorig jaar tot de arrestatie van drie landelijke bestuursleden van Satudarah. Zij zitten in voorlopige hechtenis.

Een van de oprichters, de 52-jarige Michel B., is afgelopen weekend in de Oostenrijkse wintersportplaats Gerlos aangehouden. Een Oostenrijkse rechter liet hem gisteren op borgtocht vrij. Na betaling van 30.000 euro mag hij de uitlevering aan Nederland in vrijheid afwachten.

Bijna 100 afdelingen

Motorclub Satudarah is volgens het OM in zes jaar tijd uitgegroeid van zeven afdelingen - zogeheten chapters - naar 97 in 2016. Van die chapters zijn er 61 in het buitenland gevestigd. In Nederland heeft de club ongeveer 900 leden.