In Oostenrijk opgepakt Satudarah-kopstuk vrij op borgtocht

Satudarah-kopstuk Michel B. die vrijdag tijdens zijn wintersportvakantie in het Oostenrijkse Gerlos werd gearresteerd, is na betaling van 30.000 euro borg weer op vrije voeten. Dat bevestigt het Landelijk Parket, dat in contact staat met het Oostenrijkse OM.

De 52-jarige B. is mede-oprichter van de motorclub en staat sinds oktober op de Nationale Opsproringslijst. Hij wordt met drie anderen verdacht van het leiding geven aan een criminele organistatie die zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing, drugshandel, geweld en wapenbezit. De drie andere kopstukken werden in september al aangehouden.

B. werd gearresteerd door een speciale eenheid van de Oostenrijkse politie. Bij de Landelijke Recherche in Nederland was een tip binnengekomen over het verblijf van B. in het populaire wintersportoord. Vervolgens werd contact gezocht met de Oostenrijkse collega's.

Voorwaarden onduidelijk

De voorwaarden voor de invrijheidstelling van B. zijn bij het Landelijk Parket nog niet bekend. Daardoor is onder meer niet duidelijk of het paspoort van de verdachte is ingenomen. B. liet eerder via zijn advocaat weten dat hij niet van plan is om zich aan te geven. Volgens het Landelijk Parket is het desondanks de bedoeling dat B. zo snel mogelijk aan Nederland wordt uitgeleverd en berecht.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie heeft er weinig vertrouwen in dat B. zich netjes zal melden.