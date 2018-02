Voortvluchtig Satudarah-kopstuk Michel B. opgepakt in Oostenrijk

B. is opgepakt in het bij Nederlanders populaire wintersportoord Gerlos, waar hij een wintersportvakantie hield. "Geen witte maar zwarte sneeuw voor Michel B.", twittert het FAST-team van de politie, dat gespecialiseerd is in de opsporing van voortvluchtige verdachten. De uitdrukking verwijst naar ellende.

Nadat bij de Landelijke Recherche een tip was binnengekomen over B.'s verblijf in de omgeving van Gerlos, zocht het FAST-team contact met collega's in Oostenrijk. Een speciaal uitgerust arrestatieteam heeft de vuurwapengevaarlijke B. ingerekend.

Eind september vorig jaar hield de politie drie andere kopstukken van Satudarah aan. B. wist aan de politie te ontsnappen en liet via zijn advocaat weten dat hij niet van plan was zich aan te geven.