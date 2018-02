'Ouders zouden zich rot schrikken' van haatreacties op YouTube

Makkelijk gezegd, moeilijk verwijderd

Volgens Bolwerk zijn mensen, vaak kinderen, die zulke reacties plaatsen wel degelijk op de hoogte van wat ze doen. "Ze weten wel dat het naar of lullig is wat ze zeggen, maar dat mensen langdurig van slag kunnen zijn, daar staan ze niet bij stil." Als een reactie eenmaal is geplaatst, blijft die zichtbaar onder een video. "Het is snel en makkelijk geschreven, maar de reacties zijn moeilijk te verwijderen."

Youtubers die reacties zien waarvan ze van slag raken, kunnen het beste naar hun ouders stappen, of zelfs naar de politie. "Kinderen moeten daarom overal bewijsfoto's van maken. Van de teksten en van de gebruikers. Als het echt uit de hand loopt, kan je daarmee naar de politie stappen." Ook YouTube kan worden ingeschakeld. Die hebben de mogelijkheid om gebruikers te blokkeren.

Aangifte heeft Emma nog nooit gedaan, maar gebruikers blokkeren doet ze regelmatig. "Vaak denk ik: dit is dan misschien een rotopmerking, maar ik krijg gelukkig ook heel veel leuke reacties."