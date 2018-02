'De rotte cultuur op Sint-Eustatius los je niet in twee jaar op'

Sinds 10 oktober 2010 heeft Sint-Eustatius de status van bijzondere gemeente binnen het koninkrijk. "Wat je zag, is dat Sint-Eustatius niet bereid is geweest om de nieuwe rechtsorde die toen ontstond, eigen te maken. Dat maakt het wel heel ingewikkeld", zegt Isabella.

Zelf liep hij ook regelmatig tegen problemen aan. "Het contact met de bevolking was eigenlijk geen probleem, maar het werd lastiger zodra je bij bestuurders aan tafel kwam. Ik zag het knellen als ik ze aansprak op dingen die niet goed gingen."

Hij werd soms gewoon genegeerd. "Mensen ontlopen je, staan je niet eens te woord en er worden de meest waanzinnige dingen over je gezegd. Op Sint-Eustatius werd een motie van wantrouwen aangenomen, voordat ze me überhaupt hadden gezien. En uiteindelijk als je dan binnenstapt en uitlegt wat je komt doen, dan vervalt eigenlijk eerdere kritiek. Dat is het lastige. Direct aanspreken vindt men daar heel ingewikkeld."

Kolonialisme

Ook speelt het kolonialisme nog altijd een rol. "Daar gaan we in Nederland soms wel wat krampachtig mee om. Als je dat erkent, als je weet dat je een gezamenlijk verleden hebt, dan kun je ook vooruitkijken. Die discussie gaan we nog te weinig met elkaar aan."

Dat sentiment leeft dus nog steeds, maar nu is men op Sint-Eustatius vooral blij met het ingrijpen van Nederland. "Het had eerder moeten gebeuren. Het is nu ook aan Nederland om te laten zien dat als je aan transparante besluitvorming doet er ook echt stappen gezet kunnen worden. Dat is nu heel erg belangrijk."