Justitie valt opnieuw binnen bij Audi om sjoemelsoftware

Justitie in Duitsland heeft vanmorgen invallen gedaan bij Audi in het onderzoek naar het dieselschandaal. Het hoofdkantoor van de autofabrikant in Ingolstadt en een fabriek in Neckarsulm worden doorzocht. Ook is er een inval gedaan in een woning in Baden-W├╝rttemberg.

Het onderzoek van justitie richt zich op manipulatie door Audi van de uitlaatemissies van de V6-3-litermotoren van de fabrikant, bedoeld voor de Europese markt. De invallen waren om 7.00 uur vanochtend. Volgens een woordvoerder van Audi werkt de fabrikant volledig mee met justitie.

210.00 dieselauto's

Vorige week woensdag deed justitie invallen in de woningen van zes technici van Audi. Het onderzoek van justitie zou zich nu richten op 14 personen bij Audi.

Onderzoeksjournalisten van de S├╝ddeutsche Zeitung, NDR en WDR meldden eerder dat Audi vanaf 2009 in de VS en Europa minstens 210.000 dieselauto's met sjoemelsoftware heeft verkocht.

Directie vervangen

Vorig jaar waren er ook al invallen bij Audi. Toen onderzocht justitie manipulatie van de uitstootwaarden van 80.000 voertuigen voor de Amerikaanse markt.

Audi gaf eerder al toe dat het met de zogenoemde TDi-motoren had gerommeld. In augustus werd de helft van de directie vervangen. Audi is eigendom van het Volkswagenconcern, waar het dieselschandaal zijn oorsprong heeft.