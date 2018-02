Eerste Kamer praat weer over politiek omstreden wet orgaandonatie

De Eerste Kamer praat vandaag opnieuw over de omstreden Wet op de donorregistratie van D66-Kamerlid Dijkstra. Met name de PvdA-fractie had vorige week nog veel vragen over het plan om mensen automatisch orgaandonor te laten worden, tenzij zij daar bezwaar tegen maken.

Dijkstra probeerde vrijdag in een brief aan de senaat de zorgen weg te nemen over de rol die de nabestaanden onder haar wet krijgen. Ze schreef dat er eigenlijk niets verandert en dat zij het laatste woord houden; als zij niet willen dat de organen van een overledene worden uitgenomen, dan gebeurt het niet.

De NOS heeft van meerdere bronnen begrepen dat er na het debat van vorige week dinsdag een aantal keer contact is geweest tussen D66 en de PvdA over de formulering van de brief van Dijkstra.

Eén stem verschil

Vorige week begon het debat 's ochtends en ging het tot laat op de avond door. De verwachting is dat het vandaag korter duurt: op de agenda van de Eerste Kamer is het vooralsnog van 13.30 uur tot 17.45 uur ingepland.

Volgende week dinsdag wordt er over het wetsvoorstel gestemd. De senatoren hoeven zich daarbij niet aan het fractiestandpunt te houden. Omdat de nieuwe wet op de donorregistratie over de integriteit van het menselijk lichaam gaat, moeten alle senatoren voor zichzelf bepalen of zij voor of tegen zijn.

Dat gold ook in de Tweede Kamer. Daar werd het wetsvoorstel met één stem verschil aangenomen. Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren kwam te laat om zijn tegenstem te kunnen laten horen. Was hij wel op tijd geweest, dan had het voorstel de Eerste Kamer niet gehaald. Als de senaat volgende week voor stemt, dan kan de wet in de zomer van 2020 worden ingevoerd.