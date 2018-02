Flinke groei valse webwinkels: 'oplichter gebruikt url bakker op de hoek'

Het aantal aangiften van internetoplichting daalde vorig jaar wel. In totaal kwamen bij het LMIO in 2017 ruim 38.000 aangiften binnen, ongeveer 8000 minder dan het jaar ervoor. Uit politieonderzoek blijkt dat iets minder dan de helft van de benadeelden aangifte doet. Per gedupeerde bedroeg de gemiddelde schade ruim 197 euro.

Detailhandel Nederland vindt het aantal keren dat actie wordt ondernomen laag in verhouding met het aantal aangiftes. Het gaat slechts om ongeveer 1 procent van het totaal, zegt Bert van Steeg, secretaris Winkelcriminaliteit bij de belangenvereniging. "Internetoplichting moet keihard aangepakt worden. Het schaadt de reputatie van betrouwbare webwinkels."

Ingetrokken aangiften

In 2017 werd meer dan 5400 keer een aangifte weer ingetrokken, bijvoorbeeld omdat de goederen later dan verwacht alsnog bij de koper terechtkwamen. Van der Linden: "Er zitten ook gevallen tussen van mensen die om 12.00 uur een pakketje zouden krijgen, maar die om 12.05 uur nog niets hebben gehad. Die doen dan direct aangifte." Ook als er alleen gevoelsmatig sprake is van oplichting, bijvoorbeeld bij een smartphone die kort na de aankoop kapotgaat, onderneemt de politie geen actie.