Boek Vermeend weer in de winkel, nu mét bronvermeldingen

Het boek van Willem Vermeend en Rian van Rijbroek over cybersecurity komt weer in de winkel. Het boek werd vorige week uit de handel genomen nadat de NOS en Nieuwsuur plagiaat van tien verschillende artikelen en websites hadden aangetroffen.

De oud-minister en -staatssecretaris gaf een dag later ruiterlijk toe dat de bronvermelding bij verschillende stukken in het boek ontbrak. Hij zei toen te onderzoeken hoe dat kon en beloofde dat kopers hun geld terugkregen.

Drukproef

Uitgever EinsteinBooks, dat wordt bestuurd door Vermeends dochter Simone en voorheen door hemzelf, zegt nu dat in de eerste versie van De wereld van cybersecurity en cybercrime vier bronvermeldingen ontbraken: bij de passages van een artikel van een ict-jurist, Wikipedia en twee NRC-artikelen.

Volgens Einsteinbooks zijn de bronvermeldingen wel aangeleverd door Vermeend en Van Rijbroek, maar zijn die bij de productie van het boek niet verwerkt. Bij de controle van de drukproef is niet opgevallen dat de bronvermeldingen ontbraken.

Voldoende?

De uitgever zegt maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. Ook oudere uitgaves worden gecontroleerd op correctheid qua bronvermeldingen en waar nodig te herzien.

Ict-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm zei eerder tegen de NOS dat correcte bronvermelding niet afdoende is wanneer er teksten of delen van teksten integraal worden overgenomen. "Je moet die informatie in je eigen woorden zetten of je moet citeren. Als je met de juiste bronvermeldingen hele teksten overneemt, pleeg je alsnog auteursrechtinbreuk."