18-jarige Brabander opgepakt voor recente DDoS-aanvallen

De politie heeft een 18-jarige man uit Oosterhout opgepakt omdat hij meerdere DDoS-aanvallen zou hebben uitgevoerd. Hij wordt onder meer verdacht van het platleggen van de site van de Belastingdienst en die van techsite Tweakers en internetprovider Tweak, allemaal vorige week.

Beveiligingsbedrijf Redsocks, dat samen met de politie onderzoek deed, heeft aanwijzingen dat de Brabander ook achter de recente aanvallen op ING en ABN Amro zit. "We hebben informatie hierover met de politie gedeeld", zegt onderzoeker Rickey Gevers.

Tweakers

Ook Tweakers kwam de man naar eigen zeggen vorige week op het spoor, nadat hij onder een pseudoniem de verantwoordelijkheid had opgeÃĢist voor meerdere DDoS-aanvallen, waaronder die op Tweakers, aldus de techsite.

"De verdachte heeft naar eigen zeggen voor 40 euro aan capaciteit ingekocht bij een 'stresser', een onlinedienst die door bedrijven gebruikt kan worden om hun DDoS-bestendigheid te testen, maar net zo goed ingezet kan worden voor een daadwerkelijke DDoS."

Hoewel de verdachte zich met een zogenoemde vpn-verbinding onzichtbaar probeerde te maken, wist Tweakers onder meer op basis van IP-adressen te achterhalen dat hij een Tweakers-account had. De site heeft zijn gegevens vorige week donderdag overgedragen aan de politie. Op dat moment was de verdachte al in hechtenis genomen.

Bunq

De verdachte pleegde volgens de politie ook in september vorig jaar zo'n aanval, waarbij talloze computers een site aanvallen waardoor de server eruit klapt. Toen ging het om de Bunq-bank. De site en app van de bank waren toen slecht bereikbaar.

De politie startte een onderzoek naar de cyberaanvallen op de Bunq-bank. Daaruit bleek dat de verdachte ook al betrokken was bij DDoS-aanvallen op andere instanties, waaronder die op internetsite Tweakers en internetaanbieder Tweak.

Bij de aanhouding van de Oosterhouter is zijn woning doorzocht. Hierbij zijn zijn computer en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen. Ook wordt er gekeken of hij alleen of in groepsverband handelde. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

Vorige week werd er druk gespeculeerd over een verband tussen de aanvallen en een onthulling van Nieuwsuur en de Volkskrant dat de AIVD minimaal een jaar mee kon kijken met Russische hackers. Experts zeiden toen tegen de NOS dat daar geen enkel bewijs voor was.