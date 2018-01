Nieuwe DDoS-aanval op ABN Amro, ING, Rabo en Belastingdienst

ABN Amro, ING, Rabobank en de Belastingdienst hebben opnieuw last gehad van een DDoS-aanval. Er is een korte storing geweest in het betalingssysteem iDeal, maar inmiddels werkt alles weer. De drie banken hadden de afgelopen dagen veel last van DDoS-aanvallen, net als SNS. Bij die bank zijn op dit moment nog geen problemen gesignaleerd.

Een woordvoerder van ABN Amro zegt dat de bank de hele dag last heeft gehad van aanvallen, maar dat die aldoor succesvol zijn afgewend. Omstreeks 17.30 uur ging het dus toch even mis.

Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat er rond 17.00 uur een aanval van zo'n acht minuten is geweest. "Klanten hebben vertraging ondervonden. Het openen van de app duurde langer en er waren fouten. Het is niet te vergelijken met gisteren."

De website van de Belastingdienst is ongeveer 7 minuten uit de lucht geweest. Daarna duurde de aanval nog zo'n half uur, maar de site ging daardoor niet meer plat, zegt een woordvoerder.