Derde DDoS-storing ABN Amro binnen 24 uur; ook ING getroffen

Voor de derde keer in 24 uur tijd is ABN Amro getroffen door een storing. Opnieuw gaat het om een DDoS-aanval, zegt een woordvoerder van de bank. Het is niet mogelijk om te bankieren via internet en de mobiele telefoon. Ook ING is vanavond getroffen door een DDoS-aanval.

Gisteravond kampte ABN Amro al enkele uren met een storing, en ook vanmiddag was het raak. Sinds 14.00 uur waren de problemen verholpen, maar rond 19.00 uur gooide een nieuwe DDoS-aanval roet in het eten. Bij zulke aanvallen wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de server overbelast raakt.

De woordvoerder van ABN Amro zegt dat alles op alles wordt gezet om de problemen te verhelpen. Ze benadrukt dat de veiligheid van de bankgegevens van klanten niet in gevaar is. Het is de vijfde storing bij ABN Amro in een week tijd. Afgelopen woensdag ging het om technische problemen.

Bij ING zijn er problemen sinds halverwege de avond. Mensen kunnen onder meer niet internetbankieren en inloggen op de app. Een woordvoerder wijt dat aan een DDoS-aanval. Onderzocht wordt of er een verband is met de aanval op ABN Amro.

Zorgen bij winkeliers

Winkeliers maken zich zorgen over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. Verschillende banken hebben af en toe last van een storing.

Volgens Detailhandel Nederland, waarin winkeliers zich verenigd hebben, lopen de storingen de afgelopen maanden in de dubbele cijfers.

ABN Amro zegt dat de bank nog steeds voldoet aan de beschikbaarheidsnorm voor mobiel bankieren en internetbankieren. Vorig jaar werkten de site en de app 99,8 procent van de tijd.

In gesprek met banken

Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zijn cyberaanvallen als deze aan de orde van de dag. Hij zei in het tv-programma Buitenhof dat er vrijwel elke seconde zo'n aanval plaatsvindt op de website van DNB. "Dat is de realiteit anno 2018."

Hij zegt dat DNB met banken overlegt over een manier om hun systemen na een aanval snel weer online te hebben.