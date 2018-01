Winkeliers bezorgd over storingen bij banken

Detailhandel Nederland maakt zich zorgen over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. Gisteravond werd ABN Amro getroffen door een storing, waardoor mensen geen internetaankopen konden doen. Ook andere banken hebben er af en toe last van.

Volgens Detailhandel Nederland, waarin winkeliers zich verenigd hebben, lopen de storingen de afgelopen maanden in de dubbele cijfers.

Hoger op agenda

Dat is ernstig, zegt Michel van Bommel, secretaris Betalingsverkeer. "De impact van deze verstoringen op de gehele betaalketen is groot. We doen bijvoorbeeld zo'n 10 à 11 miljoen betalingen per dag. Dat zijn er meer dan een miljoen per uur. Als er even niet afgerekend kan worden, zowel online als offline, dan heeft dit voor de winkeliers grote gevolgen voor hun omzet."

De organisatie wil dat de stabiliteit van het betalingsverkeer hoger op de agenda komt bij de banken en de politiek.