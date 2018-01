Storing ABN Amro door DDoS-aanval voorbij

ABN Amro heeft voor de derde keer in een week tijd met een storing gekampt. Gisteravond waren de website en internetbankieren niet beschikbaar of erg traag. Volgens de bank waren de problemen even na middernacht verholpen.

Volgens de bank werd de storing veroorzaakt door een DDoS-aanval. Bij zulke aanvallen wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de server overbelast raakt.

ABN Amro benadrukt dat de aanval geen hack was en dat de veiligheid van internetbankieren niet in het geding is geweest.