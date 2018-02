Nederlandse ambassadeur Turkije wordt teruggetrokken

Nederland trekt zijn ambassadeur in Turkije officieel terug, omdat er nog steeds geen oplossing is voor het conflict tussen beide landen. "De recente gesprekken boden een kans voor Turkije en Nederland om weer nader tot elkaar te komen, maar we zijn het niet eens geworden over de manier waarop normalisatie zou moeten plaatsvinden", zegt minister Zijlstra.

Het gaat om een formaliteit, want Nederland had al sinds maart vorig jaar geen ambassadeur meer in Ankara.

De relatie tussen de landen stond toen al zwaar onder druk. Twee Turkse ministers wilden in Nederland campagne voeren voor een Turks referendum, dat moest leiden tot meer macht voor president Erdogan.

Het vliegtuig met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken mocht niet in Nederland landen en de Turkse minister van Familiezaken, die per auto uit Duitsland kwam moest het land onder politiebegeleiding verlaten. De Turken waren daar boos over.

Nederland riep Turkije afgelopen maand ook op om terughoudend te zijn bij de operatie tegen Koerdische milities in Noordwest-Syriƫ. "Het grootschalige ingrijpen dat nu lijkt plaats te vinden, daar zijn wij zeer bezorgd over", zei de minister toen in Brussel.