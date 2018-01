Zijlstra kritisch over Turkse operatie: 'mogelijk impact op strijd tegen IS'

Nederland roept Turkije op terughoudend te zijn bij de operatie tegen Syrisch-Koerdische milities in Noordwest-Syrië. "Turkije heeft het recht op zelfverdediging maar dan moet het wel zeer terughoudend zijn. Het grootschalige ingrijpen wat nu lijkt plaats te vinden, daar zijn wij zeer bezorgd over", zei minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken vanmiddag in Brussel.

Hij heeft ook een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij schrijft dat Turkije "de beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit" in acht moet nemen.

Zijlstra, in Brussel voor een bijeenkomst met collega-ministers, zei dat het Turkse ingrijpen "mogelijk impact heeft op onze gezamenlijke strijd tegen IS". De minister benadrukte daarbij dat de Syrische Koerden van de YPG-militie meestrijden met de internationale coalitie tegen de islamitische terreurgroep.

Zijlstra zei dat het hoofddoel van de coalitie het verslaan van IS is. "Als Turkije dan weer de Koerden gaat bestrijden, dan gaat dat niet helpen." Tegelijkertijd erkende Zijlstra dat er banden zijn tussen de YPG en de PKK, een terroristische beweging die streeft naar meer autonomie en rechten voor de Koerden in Turkije.

'Binnen de NAVO moeten we dit niet hebben'

De bewindsman hoopt snel duidelijkheid te krijgen van Ankara over de operatie in Afrin, die een paar dagen geleden begon. "Als we dat niet van de Turken zelf horen, zullen we bij de volgende NAVO-bijeenkomst verduidelijking vragen. Binnen het NAVO-bondgenootschap moeten we dit niet hebben."

De Turkse operatie, 'Olijftak' gedoopt, begon met luchtaanvallen, waarna Turkse militairen de grens overstaken. Hoeveel grondtroepen erbij betrokken zijn, is overigens niet duidelijk. Over het verloop van de strijd is weinig bekend, zowel Turkije als de Syrische Koerden melden successen.

Terreurbeweging PKK

Turkije is beducht voor de aanwezigheid van Koerdische milities in de grensstreek, wijzend op de banden met de PKK. Het offensief moet naar verluidt een veiligheidsbuffer creëren, maar het is nog onduidelijk hoever Turkije wil gaan.

De Turkse operatie ligt gevoelig voor de Verenigde Staten. De YPG is voor de VS, en voor de internationale coalitie tegen IS, een belangrijke bondgenoot. De Syrisch-Koerdische strijders worden bewapend en getraind door de VS, wat Turkije een doorn in het oog is. Rusland, dat het bewind van de Syrische president Assad militair steunt, zou hebben ingestemd met een Turkse operatie in het gebied.

De VN-Veiligheidsraad komt vandaag op verzoek van Frankrijk bijeen om te praten over de Turkse militaire operatie.