Wel of niet gestolen? Techgiganten vechten om 'ogen' van de auto

Omdat zelfrijdende auto’s worden gezien als een belangrijk onderdeel van de toekomst van de transportwereld zijn de belangen gigantisch.

De uitkomst van het proces dat morgen begint, kan bepalend zijn voor de toekomst van Uber. Dat komt doordat de taxidienst uiteindelijk chauffeurs wil vervangen door autonome auto’s. Dat zou de kosten drastisch omlaagbrengen en ervoor zorgen dat het bedrijf altijd een rit kan garanderen, waar je ook bent.

Dit alles leidt tot de vraag wat er dan precies is gebeurd. Daar zijn de afgelopen tijd veel verhalen over geschreven door goed ingevoerde Amerikaanse media, zoals deze gedetailleerde tijdlijn. Daarnaast hebben beide partijen verschillende documenten ingeleverd. Met dit alles is een reconstructie te maken van hoe het mogelijk is gelopen.

Een vriendschap

De Google-medewerker die in dit verhaal centraal staat is Anthony Levandowski. Hij steelt, volgens Waymo (en Uber spreekt dit niet tegen, schrijft The New York Times), in december 2015 de 14.000 documenten.

Toch begint het echte verhaal al veel eerder: in 2012, volgens Bloomberg. Dan ontmoet Levandowski voor het eerst de hoogste baas van Uber, Travis Kalanick. De twee worden goede vrienden. Later zou Kalanick hem omschrijven als a brother from another mother. Die relatie zou later essentieel blijken voor het verloop van de zaak.